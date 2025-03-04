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В Житомирской области судили мужчину, который насиловал дочь сожительницы. Известно, что он делал это даже тогда, когда мать девочки была дома

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает RegioNews.

Бердичевский горраонный суд признал виновным 41-летнего мужчину в изнасиловании малолетнего. Его приговорили к лишению свободы на 15 лет. Он также должен выплатить потерпевшей 300 тысяч гривен морального ущерба.

По данным следствия, мужчина неоднократно насиловал малолетнюю дочь своей сожительницы. Он делал это тогда, когда мать девочки не была дома, и когда она присутствовала. На суде он своей вины не признал. Мужчина заявил, что якобы девочка соврала, а он просто "заставлял ее учиться".

Однако правоохранители обнаружили доказательства, подтвердившие факт изнасилования. Поэтому в результате суд решил приговорить мужчину к заключению.

Напомним, ранее на Волыни осудили мужчину, который неоднократно насиловал 12-летнюю племянницу жены. Известно, что это было несколько раз, когда он был пьян. Мужчине назначили наказание в виде 15 лет тюрьмы.