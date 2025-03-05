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Прокуратура объявила о подозрении двум российским военным. Стало известно, что они во время оккупации села в Донецкой области совершили насилие над местной жительницей, угрожая убийством ее детей

Об этом сообщает Офис генпрокурора, передает RegioNews.

Правоохранители заочно объявили о подозрении двум россиянам, которые во время оккупации села в Донецкой области изнасиловали женщину. Известно, что это военнослужащие в/ч 74854 ВС РФ, участвовавшие в полномасштабном вторжении в Украину.

По данным следствия, во время оккупации села 27 и 29-летние старший водитель и водитель-заправщик ворвались во двор частного дома, в котором вместе с мужем и детьми проживала местная жительница. Они заставили женщину пойти с ними в соседний дом. Там они укололи ей неизвестное вещество.

"В дальнейшем военные государства-агрессора, применяя физическую силу и угрозы убийства ее детей, поочередно изнасиловали пострадавшую. При этом старший из оккупантов душил ее руками. После совершения преступления сексуального характера они покинули место преступления", - сообщили правоохранители.

Напомним, что ранее правоохранители установили личность российского военного, который в Буче пытался убить мужчину. Россиянин выстрелил в местного мужчину и ушел, потому что подумал, что потерпевший умер. К счастью, мужчина выжил. Оккупанту теперь объявили о подозрении.