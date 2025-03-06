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У Харкові затримали чоловіка, який зґвалтував свою знайому. Вона відмовила йому, але він став їй погрожувати

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

3 березня 24-річний чоловік прийшов у гості до своєї 40-річної знайомої. Він почав схиляти її до статевого акту, але отримав відмову. В результаті він зґвалтував жінку, погрожуючи їй фізичною розправою.

Перед тим, як піти з квартири потерпілої, чоловік забрав гроші, які вона зберігала вдома. Правоохоронці затримали ґвалтівника. Йому вже обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, раніше в Черкасах 34-річний чоловік зґвалтував свою матір, яка має інвалідність. Він скористався безпорадним станом своєї 60-річної матері, яка є лежачим інвалідом ІІ групи. Правоохоронці взяли його під варту.