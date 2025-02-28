В Черкассах 34-летний мужчина изнасиловал свою мать, имеющую инвалидность
Правоохранители объявили подозрение жителю Черкасс по факту изнасилования собственной матери
Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры, передает RegioNews.
По данным следствия, 18 февраля 34-летний мужчина, находясь дома, воспользовался беспомощным состоянием своей 60-летней матери, которая является лежащим инвалидом II группы, и изнасиловал ее.
Правоохранители задержали злоумышленника. Его взяли под стражу.
Напомним, в Кривом Роге задержали мужчина, который забил до смерти 71-летнюю мать.
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