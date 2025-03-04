Наводили вражеские удары на Славянск и Краматорск: задержаны два агента РФ

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СБУ задержала еще двух корректировщиков, которые приводили российские удары в Славянск и Краматорск. Злоумышленники работали порознь

Об этом сообщила пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

По данным следствия, больше всего враг пытался узнать локации пунктов базирования и логистических центров Сил обороны, вовлеченных в боевые действия на восточном фронте.

Чтобы получить координаты для огневого поражения, оккупанты дистанционно завербовали двух местных жителей.

Одним из предателей оказался 47-летний житель Славянска. В августе 2024 года мужчина попал "в расчет" военной разведки РФ, когда публиковал прокремлевские комментарии в соцсетях.

После вербовки агент отслеживал локации наибольшего сосредоточения личного состава украинских войск, в частности, в районах блокпостов на въездах в город.

Также фигурант пытался обнаружить склады с боеприпасами и станции ремонта военной техники сил обороны.

Собранную информацию он передавал через "Одноклассники" своему давнему приятелю – боевику оккупационных группировок РФ, воюющему под Бахмутом и сотрудничающему с российскими спецслужбами.

Еще одним предателем оказался 37-летний работник завода в Краматорске. По материалам дела, мужчина работал на ФСБ, которая завербовала его через телеграмм-канал.

По указанию российского спецслужба агент обходил местность, а также фотографировал и обозначал на гугл-картах локации украинских войск.

Сотрудники СБУ задержали фигуранта, когда он готовил агентурный отчет с координатами потенциальных целей.

Злоумышленники находятся под стражей. Им грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

Напомним, Служба безопасности задержала в Полтавской области трех приспешников российских спецслужб, которые проводили информационные диверсии против Украины.