Фейковая инвалидность: в Харьковской области аннулировали почти пол тысячи справок

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В Харьковской области отменено 470 фиктивных медицинских справок об инвалидности мужчин призывного возраста, выданных в областной медико-социальной экспертной комиссии в октябре 2024 года. Объявлено подозрение главе МСЭК и 12 врачам

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, стоимость фиктивной справки составляла от 2 до 5 тыс. долларов США.

Фигуранты продавали их уклоняющимся, которые планировали оформить "бронь" и регулярно получать государственные соцвыплаты.

Кроме отмены поддельных медвыводов, Служба безопасности совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через сделку, и предотвратила ежемесячный государственный ущерб в размере более 2,4 млн грн.

На основании собранных доказательств следователи дополнительно сообщили главе МСЭК и семи его сообщникам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);

чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное по корыстным мотивам преступной организацией);

ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

Все участники преступной группировки находятся под стражей.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.

Напомним, в конце февраля Межведомственная рабочая группа по проверке обоснованности решений МСЭК проработала 1359 из 2636 дел в отношении должностных лиц. Отменено 281 решение.

По данным ГБР, фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн в год.