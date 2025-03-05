05:05  05 марта
В Одесской области иностранец предлагал пограничнику 300 долларов за свободный въезд в Украину
02:00  05 марта
Напал на женщин в ТРЦ: мужчину, устроившего резню в Чернигове, поместили в СИЗО
06:45  05 марта
Из Украины пытались вывезти старинную итальянскую скрипку
UA | RU
UA | RU
05 марта 2025, 14:53

Фейковая инвалидность: в Харьковской области аннулировали почти пол тысячи справок

05 марта 2025, 14:53
Читайте також українською мовою
фото: из открытых источников
Читайте також
українською мовою

В Харьковской области отменено 470 фиктивных медицинских справок об инвалидности мужчин призывного возраста, выданных в областной медико-социальной экспертной комиссии в октябре 2024 года. Объявлено подозрение главе МСЭК и 12 врачам

Об этом сообщает пресс-служба СБУ, передает RegioNews.

Как установило расследование, стоимость фиктивной справки составляла от 2 до 5 тыс. долларов США.

Фигуранты продавали их уклоняющимся, которые планировали оформить "бронь" и регулярно получать государственные соцвыплаты.

Кроме отмены поддельных медвыводов, Служба безопасности совместно с Пенсионным фондом остановила выплату незаконно назначенных пенсий, оформленных через сделку, и предотвратила ежемесячный государственный ущерб в размере более 2,4 млн грн.

На основании собранных доказательств следователи дополнительно сообщили главе МСЭК и семи его сообщникам о подозрении в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (создание преступной организации и руководство такой организацией, совершенное должностным лицом с использованием служебного положения);
  • чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (препятствование законной деятельности ВСУ, совершенное преступной организацией);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (содействие незаконной переправке лиц через государственную границу Украины с предоставлением средств и устранением препятствий, совершенное по корыстным мотивам преступной организацией);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесение должностным лицом в официальные документы заведомо ложных сведений, совершенное преступной организацией).

Все участники преступной группировки находятся под стражей.

Решается вопрос дополнительной квалификации преступных действий еще пяти фигурантам.

Напомним, в конце февраля Межведомственная рабочая группа по проверке обоснованности решений МСЭК проработала 1359 из 2636 дел в отношении должностных лиц. Отменено 281 решение.

По данным ГБР, фейковая инвалидность одного госслужащего стоила государству 100-200 тыс. грн в год.

МСЭК СБУ инвалидность подделка подозрение фейковая инвалидность
В Кировоградской области задержали чиновника налоговой, который получил 200 тыс. грн взятки
28 февраля 2025, 07:40
У украинцев появилось новое основание для получения инвалидности
27 февраля 2025, 14:59
Присвоил почти 3,4 млн гривен пожертвований: в Одесской области разоблачили руководителя благотворительного фонда
27 февраля 2025, 03:21
Все новости »
28 февраля 2025
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Теперь все перевозчики гуманитарной помощи или медицинских грузов смогут выезжать за границу только на общих основаниях — система "Шлях" для них пока закрыта. Соответствующее решение ввело правительст...
27 февраля 2025
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
С началом полномасштабного вторжения уровень бедности в Украине вырос с 5% до 24%. Такие данные приводит Минсоцполитики. В этом материале RegioNews расскажет о нетипичных, на наш взгляд, инициативах п...
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
Эксначальник одесского ТЦК будет судить за отмывание 140 млн грн
05 марта 2025, 14:40
В Киев пришла метеорологическая весна
05 марта 2025, 14:23
РФ нанесла удар по центру Харькова
05 марта 2025, 13:52
Мошенничество в интернете: в Житомирской области женщина приобрела несуществующий телефон
05 марта 2025, 13:52
В Кремле назвали "лучшее место" для переговоров Путина, Трампа и Зеленского
05 марта 2025, 13:37
Стало известно, какая ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Украине
05 марта 2025, 13:14
В Одессе полицейские задержали врача, который за 600 долларов обещал оформить инвалидность
05 марта 2025, 12:59
В Черновицкий музей передали коллекцию артефактов, изъятых у контрабандистов
05 марта 2025, 12:56
РФ уничтожила отделение Новой почты в Одесской области: сгорело 606 посылок
05 марта 2025, 12:41
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Государство перекрыло "Шлях": сколько военнообязанных успели бежать из Украины
Доплаты на детей и бесплатное жилье: как в регионах поддерживают людей с низким достатком
Все публикации »
Вадим Денисенко
Мустафа Найем
Вадим Денисенко
Все блоги »