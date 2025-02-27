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27 февраля 2025, 14:59

У украинцев появилось новое основание для получения инвалидности

27 февраля 2025, 14:59
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фото: иллюстративное
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Появилась новая причина для установления инвалидности – лишение личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минздрав Украины.

Отмечается, что люди, пережившие незаконное содержание, пытки или другие повреждения здоровья во время плена или насильственное содержание, могут получить статус инвалидности.

Это изменение касается как гражданских, так и военных. Это важный шаг, признающий реальные последствия вооруженной агрессии для здоровья людей и ограничений жизнедеятельности, возникающих вследствие этого.

Сначала нужно подтвердить факт лишения свободы – это делает Комиссия по установлению факта лишения личной свободы при Министерстве развития общин и территорий Украины. Если решение положительное, человека вносят в специальный реестр и выдают соответствующий документ.

Далее проходит оценка повседневного функционирования – врач формирует направление, а экспертная команда оценивает уровень ограничений в повседневном функционировании.

Если есть основания по установлению инвалидности, будет определена ее группа, а также доступные формы поддержки.

"Человек с инвалидностью сможет получить вспомогательные средства реабилитации, социальные выплаты и другие формы поддержки. Эти изменения направлены на то, чтобы обеспечить поддержку пострадавших от вооруженной агрессии", - говорится в сообщении.

Напомним, в Генштабе назвали количество "ограниченно пригодных" украинцев, которые должны пройти медкомиссию до 5 июня.

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