В Кировоградской области задержали чиновника налоговой, который получил 200 тыс. грн взятки

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Сотрудники Государственного бюро расследований и СБУ разоблачили на взятке заместителя начальника отдела одного из структурных подразделений Главного управления Государственной налоговой службы в Кировоградской области. Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы

Об этом сообщил пресс-центр ГБР, передает RegioNews.

По данным бюро, в этом месяце чиновник вместе с другими должностными лицами налоговой получил 200 тысяч гривен от представителя частного предприятия, реализующего сельхозпродукцию.

За эти средства комиссия ведомства приняла решение о регистрации остановленных налоговых накладных предприятия, хотя должна была это сделать без взятки. Это позволило предприятию получить налоговый кредит по договору на сумму 5,9 млн. грн.

"Решается вопрос по поводу сообщения задержанному о подозрении в пособничестве в получении должностными лицами неправомерной выгоды и вручении ходатайства о применении меры пресечения (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 УК Украины)", ― говорится в сообщении.

Чиновнику грозит лишение свободы на срок до 10 лет. В настоящее время продолжается следствие.

Ранее работники ГБР задержали исполняющего обязанности городского головы одного из населенных пунктов Ровенщины и депутата городского совета, которые "погорели" на взятке более чем в 1 млн грн.