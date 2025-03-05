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05 березня 2025, 14:53

Фейкова інвалідність: на Харківщині анулювали майже пів тисячі довідок

05 березня 2025, 14:53
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фото: з відкритих джерел
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У Харківській області скасували 470 фіктивних медичних довідок про інвалідність чоловіків призовного віку, виданих в обласній медико-соціальній експертній комісії у жовтні 2024 року. Оголошено підозру голові МСЕК і 12 лікарям

Про це повідомляє пресслужба СБУ, передає RegioNews.

Як встановило розслідування, вартість фіктивної довідки коштувала від 2 до 5 тис. доларів США.

Фігуранти продавали їх ухилянтам, які планували оформити "бронь" та регулярно отримувати державні соцвиплати.

Окрім скасування підроблених медвисновків, Служба безпеки спільно з Пенсійним фондом зупинила виплату незаконно призначених пенсій, оформлених через оборудку, і запобігла щомісячним державним збиткам у розмірі понад 2,4 млн грн.

На підставі зібраних доказів слідчі додатково повідомили очільнику МСЕК та сімом його спільникам про підозру щодо вчинених злочинів за декількома статтями Кримінального кодексу України:

  • чч. 2, 3 ст. 255 (створення злочинної організації та керівництво такою організацією, вчинене службовою особою з використанням службового становища);
  • чч. 2, 4 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 332 (сприяння незаконному переправленню осіб через державний кордон України з наданням засобів та усуненням перешкод, вчинене з корисливих мотивів злочинною організацією);
  • ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366 (внесення службовою особою до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, вчинене злочинною організацією).

Усі учасники злочинного угруповання перебувають під вартою.

Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації злочинних дій ще п'ятьма фігурантам.

Нагадаємо, в кінці лютого Міжвідомча робоча група з перевірки обґрунтованості рішень МСЕК опрацювала 1359 із 2636 справ щодо посадовців. Скасовано 281 рішення.

За даними ДБР, фейкова інвалідність одного держслужбовця коштувала державі 100-200 тис. грн на рік.

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