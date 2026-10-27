Дизель все дороже и дороже: какие ценники на украинских АЗС

Фото из открытых источников

В Украине цены на горючее остаются нестабильными. Особенно ощутимо дорожает дизель и автогаз

Об этом сообщает "Минфин", передает RegioNews.

По состоянию на 27 октября средние цены на АЗС в Украине:

бензин А-95 премиум – 93,89 гривны за литр (+0,05 гривны);

бензин А-95 – 90,09 гривны за литр (+0,04 гривны);

бензин А-92 – 86,44 гривны за литр (без изменений);

дизтопливо – 103,93 гривны за литр (+0,21 гривны);

автогаз – 55,62 гривны за литр (+0,67 гривны).

Напомним, ранее директор "Консалтинговой группы А-95" Сергей Куюн рассказывал о том, что в ближайшее время в Украине будет дорожать горючее и объяснял, почему это происходит.