Более 30 атак в день: россияне обстреляли три района Днепропетровщины

Фото: Днепропетровская ОВА

В течение 27 октября российские войска более 30 раз атаковали беспилотниками три района Днепропетровской области. В результате обстрелов один человек погиб, еще четверо получили ранения. Повреждены инфраструктура, учебные заведения, жилые дома и автомобили

Об этом сообщили в Днепропетровской областной военной администрации, передает RegioNews .

В Днепре в результате атаки повреждены объекты инфраструктуры и учебные заведения. В больницу в состоянии средней тяжести доставили мужчин в возрасте 74 и 36 лет. 76-летняя женщина будет лечиться амбулаторно.

На Никопольщине под ударами находились районный центр, Марганецкая, Покровская и Красногригорьевская общины. Там повреждены административное здание, автомобиль и многоквартирный дом.

В Славянской общине Синельниковского района в результате атаки поврежден частный дом. Погиб человек. Также пострадала 46-летняя женщина – ее госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Напомним, что в ночь на 27 октября враг более 40 раз атаковал пять районов Днепропетровской области беспилотниками и авиабомбами.