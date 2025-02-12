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12 февраля 2025, 16:33

Передавал данные об ВСУ второй из армии РФ: полиция разоблачила предателя из Херсона

12 февраля 2025, 16:33
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Фото: Нацполиция
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Сначала херсонца задержали из-за сбыта наркотиков. Однако выяснилось, что он одобряет российскую агрессию против Украины

Об этом сообщает Нацполиция Украины, передает RegioNews.

Разоблачили 55-летнего жителя Херсона. В прошлом году его взяли под стражу из-за сбыта наркотиков и продажи оружия. Однако при расследовании выяснилось, что он также является фанатом "русского мира".

Правоохранители во время обысков обнаружили у мужчины значки с маркировкой буквой "z". Также обнаружили, что в мессенджере у мужчины была переписка со своим товарищем, который принимал участие в вооруженной агрессии против Украины. Несколько раз предатель передавал знакомому данные о перемещениях и возможном расположении в Херсоне сил и средств ВСУ.

"В частности, известно, что после отправки фигурантом одного из своих сообщений через некоторое время военные РФ совершили массированный артиллерийский обстрел указанной территории областного центра. В результате взрывов тогда было повреждено более десятка жилых домов мирных жителей", - рассказали в полиции.

Теперь мужчине сообщили о подозрении в преступлении против национальной безопасности Украины. Ему грозит до 8 лет заключения.

Напомним, ранее заочно объявили о подозрении двум изменникам. Оказалось, что весной один из них добровольно перешел на сторону врага. Другой – также присоединился к русским войскам. Оба мужчины воевали против украинских войск.

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