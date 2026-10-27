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27 октября 2026, 19:07

В Харьковской области мужчина угрожал полицейским гранатой

27 октября 2026, 19:07
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Фото: полиция Харьковской области
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В Харьковском районе полицейские задержали 49-летнего мужчину, который во время преследования получил гранату и угрожал ее применить. Правоохранители провели переговоры и убедили его отказаться от использования боеприпаса

Об этом сообщила полиция Харьковщины, передает RegioNews.

Инцидент произошел 24 октября. Полицейские заметили мотоциклиста, нарушившего правила дорожного движения и не выполнив требование остановиться. Во время преследования мужчина свернул на полевую дорогу, покинул мотоцикл и попытался скрыться пешком.

Впоследствии он достал из кармана гранату и начал угрожать его применением. Чтобы не допустить человеческих жертв, патрульные привлекли спецподразделение КОРД. Во время переговоров стражи порядка убедили мужчину не использовать боеприпас и задержали его.

По данным полиции, мужчина незаконно хранил боевой запас. Во время обыска по месту жительства правоохранители также обнаружили другие боеприпасы.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины - незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Санкция статьи предусматривает от трех до семи лет лишения свободы.

Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Вину мужчины должен установить суд.

Напомним, в сентябре в Киеве мужчина взорвал гранату из-за невозвращенного долга. В результате взрыва оба участника конфликта получили ранения. Также пострадали трое местных жителей, сидевших рядом на скамейке.

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