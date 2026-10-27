В Киеве производителя дронов обманули на 55 тысяч евро

Фото: Национальная полиция

В Киеве два адвоката получили подозрения. Они обманули производителя дронов для ВСУ

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Адвокаты оказывали мужчине юридические услуги. Они убедили мужчину, что против него якобы открыто уголовное производство, а именно предприятие может лишить статуса критически важного. Для "помощи" они требовали у него 55 тысяч евро. Предприниматель передал им деньги.

"На этом фигуранты не остановились и продолжили настаивать на том, что в скором времени планируется проведение других следственных действий. Для того чтобы мужчина мог избежать дальнейшего уголовного преследования, адвокаты потребовали от него еще 150 000$", - говорят в полиции.

Адвокаты получили подозрения.

Напомним, ранее киевские правоохранители разоблачили мошенников, завладевших более 2 млн грн под видом продаж дронов для ВСУ . К афере были причастны две жительницы Одесской области и киевлянин.