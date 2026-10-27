Во Львовской области водитель не пропустил кортеж с погибшим военным

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Во Львовской области судили водителя грузовика. Он не пропустил служебный автомобиль, сопровождавший траурный кортеж с телом погибшего военнослужащего

Об этом сообщает "Судебно-юридическая газета", передает RegioNews.

Водитель грузовика ехал в сторону Львова. Он не пропустил служебный автомобиль Renault с включенными проблесковыми маячками. Этот автомобиль сопровождал траурный кортеж с телом погибшего защитника. В результате произошла аварийная ситуация.

Суд назначил водителю грузовика штраф в размере 1445 гривен.

Напомним, ранее в Виннице вандалы ограбили могилу Назария Гринцевича, самого младшего защитника "Азовстали", известного по позывному "Гринку". Его мать сообщила о том, что из могилы исчезли деревянная булава и три свечи.