В Ровно легковушка столкнулась с маршруткой: четверо травмированых

Фото: полиция Ровенской области

В Ровно в результате столкновения автомобиля Volkswagen Sharan с маршрутным автобусом сообщением "Ровно-Здолбунов" травмировались четыре человека. Трех пассажирок маршрутки и водителя легковушки госпитализировали

Об этом сообщила полиция Ровенской области, передает RegioNews .

Дорожно-транспортное происшествие случилось 26 октября около 19:40 на улице Вячеслава Чорновила.

По предварительным данным стражей порядка, 30-летний житель Ровно, управляя Volkswagen Sharan, внезапно выехал на встречную полосу и столкнулся с маршрутным автобусом под управлением 56-летнего жителя села Богдашев.

В больницу доставили трех пассажирок маршрутки. У 64-летней жительницы поселка Квасил диагностировали рваную рану губы, у 48-летней жительницы Здолбунова — закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Травмы еще одной 48-летней жительницы Здолбунова уточняют.

Также госпитализировали водителя легковушки, которого направили на операцию.

Следователи начали досудебное расследование по ч. 1 ст. 286 Уголовного кодекса Украины - нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

По данным полиции, водитель маршрутки был трезв. У водителя Volkswagen отобрали образцы крови для проведения соответствующих экспертиз.

Напомним, ранее в Закарпатье автомобиль BMW врезался в отбойник . Пассажир погиб на месте, водитель скрылся с места аварии.