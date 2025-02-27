В Приднестровье за 6500 долларов: в Одесской области будут судить правоохранителя за переправку мужчин за границу
Завершено досудебное расследование правоохранителя из Одесской области, который пытался организовать канал переправки мужчин призывного возраста в Приднестровье
Об этом сообщает Госбюро расследований, передает RegioNews.
Обвинительный акт направлен в суд. Правоохранитель уволен со службы и обвиняется в незаконной переправке лиц через государственную границу.
Фигуранту грозит до 9 лет тюрьмы.
Напомним, правоохранитель решил организовать схему переправки за границу в прошлом сентябре. Он хорошо знал приграничную местность и расположение блокпостов. "Клиентов" искал через соцсети, брал с каждого по 6500 долларов. Сообщники фигуранта должны были доставлять мужчин на границу с непризнанным Приднестровьем. Задержали правоохранителя при попытке переправить четырех военнообязанных.