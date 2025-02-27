16:40  26 февраля
Во Львове суд продолжил арест подозреваемого в убийстве Фарион
13:51  26 февраля
В Украине подешевеют еще более 100 медпрепаратов
14:45  26 февраля
В Кропивницком мужчина стрелял в работника ТЦК
UA | RU
UA | RU
27 февраля 2025, 10:34

На Харьковщине россияне КАБами повредили два автомобиля "скорой"

27 февраля 2025, 10:34
Читайте також українською мовою
ілюстративне фото: nakypilo.ua
Читайте також
українською мовою

В Боровой Харьковской области в результате обстрела российскими управляемыми авиабомбами вечером 26 февраля были повреждены две машины скорой помощи

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Золочевской территориальной общине Богодуховского района с 21:50 по 22:00 произошло попадание трех КАБ на открытую территорию возле села Довжик, еще 1 КАБ - возле села Феськи, 2 КАБ - возле села Оришанка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Казачьей Лопане Дергачевской территориальной громады в 18:00 в результате обстрела поврежден частный дом.

В селе Клинова-Новоселовка Золочевской территориальной громады в 16:10 в результате попадания FPV-дронов повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.

В поселке Золочев из-за попадания КАБа на территорию частного домовладения повреждены еще 35 частных домов, 10 хозяйственных построек.

Пострадали мужчина и женщина, получили острую реакцию на стресс.

В 14:10 в Кондрашовке Купянского района в результате обстрела из РСЗО "Град" поврежден дом.

В Купянске-Узловом в результате обстрела в 13:10 разрушен дом.

В Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в сторону Волчанская, Строевки и Двухлетней.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

Напомним, российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города

Ранее мы сообщали, что в ночь на четверг, 27 февраля, российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО сбили 90 БпЛА. Еще 72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).

Харьковская область атака РФ скорая помощь КАБ
Россияне атаковали дронами Сумщину: что известно
27 февраля 2025, 09:30
Обстрелы Херсонщины: за сутки из-за ударов врага один человек погиб, двое – ранены
27 февраля 2025, 08:54
Армия РФ за сутки убила 7 гражданских в Донецкой области, еще 11 – ранила
27 февраля 2025, 08:20
Все новости »
24 февраля 2025
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
О чем говорит политика Дональда Трампа по отношению к Украине и чего ждать от президента США в дальнейшем, почему россия не заплатит за войну с Украиной и как нашему государству следует развиваться в ...
18 февраля 2025
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
За последние несколько лет стоимость лекарства в аптеках повысилась в разы и это признают даже в правительстве. В то же время чиновники обещают украинцам уже с марта снизить на треть цены на медицинск...
14 февраля 2025
Мотивация по-новому. Власти зазывают в армию молодежь и обещают 1 млн грн: все подробности
Западные партнеры уже не первый месяц публично и не публично пытаются уговорить украинские власти снизить мобилизационный возраст чуть ли не до 18 лет. Президент Зеленский на эти призывы отреагировал ...
13 февраля 2025
Санкции против Порошенко – зачем власти объявили войну оппозиции?
Совет Нацбезопасности и обороны ввел санкции против пятого президента Украины Петра Порошенко, а также против Виктора Медведчука, Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и Константина Жеваго. Соответс...
Менеджер известного в Украине футбольного клуба сбежал за границу
27 февраля 2025, 11:11
Гнатова назначили заместителем начальника Генштаба ВСУ
27 февраля 2025, 10:56
Дышать будет тяжело: Украину накроет грязное облако
27 февраля 2025, 10:54
Администрация Трампа прекращает более 90% выплат от USAID
27 февраля 2025, 10:50
Чиновники ВСУ организовали коррупционную схему в ТЦК Киева и Волыни: детали
27 февраля 2025, 10:43
В Кропивницком задержали агента ФСБ, который пытался сжечь электроподстанцию
27 февраля 2025, 10:29
В Украине запретят выезд за границу журналистам и художникам
27 февраля 2025, 10:13
Буданов заявил об уничтожении армии РФ
27 февраля 2025, 09:57
Богдан Кротевич покидает "Азов" после 10 лет службы
27 февраля 2025, 09:52
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Все видео »
Украина неинтересна Трампу, однако сдавать нас он не планирует – стратег и футуролог Андрей Длигач
Действительно ли в марте упадут цены на лекарства
Все публикации »
Денис Прокопенко
Виктор Шлинчак
Татьяна Даниленко
Все блоги »