На Харьковщине россияне КАБами повредили два автомобиля "скорой"

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В Боровой Харьковской области в результате обстрела российскими управляемыми авиабомбами вечером 26 февраля были повреждены две машины скорой помощи

Об этом сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, обошлось без пострадавших.

Кроме того, в Золочевской территориальной общине Богодуховского района с 21:50 по 22:00 произошло попадание трех КАБ на открытую территорию возле села Довжик, еще 1 КАБ - возле села Феськи, 2 КАБ - возле села Оришанка. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

В Казачьей Лопане Дергачевской территориальной громады в 18:00 в результате обстрела поврежден частный дом.

В селе Клинова-Новоселовка Золочевской территориальной громады в 16:10 в результате попадания FPV-дронов повреждены два частных дома, хозяйственные постройки и энергосети.

В поселке Золочев из-за попадания КАБа на территорию частного домовладения повреждены еще 35 частных домов, 10 хозяйственных построек.

Пострадали мужчина и женщина, получили острую реакцию на стресс.

В 14:10 в Кондрашовке Купянского района в результате обстрела из РСЗО "Град" поврежден дом.

В Купянске-Узловом в результате обстрела в 13:10 разрушен дом.

В Харьковском направлении враг пять раз пытался прорвать оборонные рубежи украинских защитников в сторону Волчанская, Строевки и Двухлетней.

На Купянском направлении вчера произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника недалеко от Петропавловки и Загрызового.

Напомним, российские войска в ночь на 26 февраля нанесли дроновый удар по Харькову. Зафиксировано попадание вражеских беспилотников в двух районах города

Ранее мы сообщали, что в ночь на четверг, 27 февраля, российская армия запустила по территории Украины 166 ударных дронов по типу Shahed. Силы ПВО сбили 90 БпЛА. Еще 72 вражеских беспилотника-имитатора — локационно потеряны (без негативных последствий).