Россияне атаковали дронами Сумщину: что известно
Ночью и утром 27 февраля армия РФ совершила 6 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.
Об этом сообщает в Телеграмме Сумская ОВА, передает RegioNews.
Враг обстрелял Юнаковскую, Липоводолинскую, Глуховскую, Шалыгинскую, Хутор-Михайловскую, Ямпольскую общины.
"Глуховская община: врагом совершен сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв). Ямпольская община: зафиксирована атака БПЛА. Юношеская община: россияне атаковали FPV-дроном (1 взрыв)", - говорится в сообщении.
Информации о пострадавших нет.
Напомним, Генеральный штаб Вооруженных сил Украины обновил потери российских оккупантов.
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