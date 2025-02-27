Армия РФ за сутки убила 7 гражданских в Донецкой области, еще 11 – ранила
Россияне за сутки убили 7 жителей Донецкой области, еще 11 гражданских получили ранения
Об этом глава Донецкой областной государственной администрации Вадим Филашкин сообщил в Фейсбуке, передает RegioNews.
"За 26 февраля россияне убили 7 жителей Донбасса: 6 в Константиновке и 1 в Покровске", - говорится в сообщении.
Общее количество жертв россиян в Донецкой области подано без учета Мариуполя и Волновахи.
Напомним, в городе Покровск Донецкой области на данный момент остаются более 6 тысяч гражданских.
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