Обстрелы Херсонщины: за сутки из-за ударов врага один человек погиб, двое – ранены
В Херсонской области в результате российской агрессии за прошедшие сутки, 26 февраля, один человек погиб и еще два человека получили ранения
Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает RegioNews.
Под вражеским огнем и авиаударами оказались 17 населённых пунктов.
Российские военные нанесли удары по критической и социальной инфраструктуре, жилым кварталам. В частности, повредили 2 многоэтажки и 12 частных домов.
Также оккупанты повредили хозяйственное сооружение, гараж и частные автомобили.
Напомним, российские захватчики ночью 27 февраля обстреляли из реактивной системы залпового огня "Град" Марганецкую общину Днепропетровской области.
Ранее мы сообщали, что в одном из районов Киевской области в результате падения обломков БПЛА возник пожар на промышленном объекте.