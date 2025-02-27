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27 лютого 2025, 10:34

На Харківщині росіяни КАБами пошкодили дві автівки "швидкої"

27 лютого 2025, 10:34
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ілюстративне фото: nakypilo.ua
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У Боровій Харківської області внаслідок обстрілу російськими керованими авіабомбами увечері 26 лютого були пошкоджені дві машини швидкої допомоги

Про це у повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

За його словами, обійшлося без постраждалих.

Окрім того, в Золочівській територіальній громаді Богодухівського району з 21:50 по 22:00 сталося влучання трьох КАБів на відкриту територію біля села Довжик, ще 1 КАБа – біля села Феськи, 2 КАБів - біля села Орішанка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

У Козачій Лопані Дергачівської територіальної громади о 18:00 внаслідок обстрілу пошкоджений приватний будинок.

У селі Клинова-Новоселівка Золочівської територіальної громади о 16:10 внаслідок влучання FPV-дронів пошкоджені два приватні будинки, господарські споруди та енергомережі.

У селищі Золочів через влучання КАБа на територію приватного домоволодіння пошкоджені ще 35 приватних будинків, 10 господарських споруд.

Постраждали чоловік та жінка, отримали гостру реакцію на стрес.

О 14:10 у Кіндрашівці Куп'янського району внаслідок обстрілу з РСЗВ "Град" пошкоджений будинок.

У Куп'янську-Вузловому внаслідок обстрілу о 13:10 зруйнований будинок.

На Харківському напрямку ворог п'ять разів намагався прорвати оборонні рубежі українських захисників у бік Вовчанська, Строївки та Дворічної.

На Куп'янському напрямку вчора відбулося п'ять атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Петропавлівки та Загризового.

Нагадаємо, російські війська у ніч проти 26 лютого завдали дронового удару по Харкову. Зафіксовано влучання ворожих безпілотників у двох районах міста

Раніше ми повідомляли, що в ніч на четвер, 27 лютого, російська армія запустила по території України 166 ударних дронів по типу Shahed. Сили ППО збили 90 БпЛА. Ще 72 ворожі безпілотники-імітатори — локаційно втрачені (без негативних наслідків).

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