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26 февраля 2025, 16:37

Учила детей "в стиле РФ": правоохранители разоблачили директор школы, которая сотрудничала с оккупантами

26 февраля 2025, 16:37
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Фото: прокуратура
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В Харьковской области разоблачили женщину, которая была директором одного из лицеев. Оказалось, что во время оккупации она добровольно начала работать с россиянами

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили 45-летнюю жительницу Харьковщины. Известно, что во время оккупации Купянска она, занимая должность директора одного из лицеев, добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.

В частности, предательница сообщала учителям о работе "по новым стандартам". Кроме того, она устраивала подчиненным курсы повышения квалификации: речь шла также о "тонкостях обучения российской программе", которые учителя учили в российском Курске.

"Колаборантка обеспечивала изъятие из библиотеки украинских учебников, зато получила книги для обучения, изданные государством-агрессором", - рассказали в прокуратуре.

Напомним, ранее разоблачили коллаборантку, которая во время оккупации Купянщины добровольно заняла должность "и.о. помощника начальника управления (сельского) Великобурлукского территориального управления" в псевдоадминистрации. Женщина также собирала для оккупантов данные местных жителей. Сейчас она прячется от правоохранителей, и ее объявили в розыск.

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