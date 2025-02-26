Учила детей "в стиле РФ": правоохранители разоблачили директор школы, которая сотрудничала с оккупантами
В Харьковской области разоблачили женщину, которая была директором одного из лицеев. Оказалось, что во время оккупации она добровольно начала работать с россиянами
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.
Правоохранители разоблачили 45-летнюю жительницу Харьковщины. Известно, что во время оккупации Купянска она, занимая должность директора одного из лицеев, добровольно пошла на сотрудничество с россиянами.
В частности, предательница сообщала учителям о работе "по новым стандартам". Кроме того, она устраивала подчиненным курсы повышения квалификации: речь шла также о "тонкостях обучения российской программе", которые учителя учили в российском Курске.
"Колаборантка обеспечивала изъятие из библиотеки украинских учебников, зато получила книги для обучения, изданные государством-агрессором", - рассказали в прокуратуре.
Напомним, ранее разоблачили коллаборантку, которая во время оккупации Купянщины добровольно заняла должность "и.о. помощника начальника управления (сельского) Великобурлукского территориального управления" в псевдоадминистрации. Женщина также собирала для оккупантов данные местных жителей. Сейчас она прячется от правоохранителей, и ее объявили в розыск.