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26 лютого 2025, 16:37

Вчила дітей "в стилі РФ": правоохоронці викрили директорку школи, яка співпрацювала з окупантами

26 лютого 2025, 16:37
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Фото: прокуратура
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На Харківщині викрили жінку, яка була директоркою одного з ліцеїв. Виявилося, що під час окупації вона добровільно почала працювати з росіянами

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили 45-річну жительку Харківщини. Відомо, що під час окупації Куп'янська, вона, обіймаючи посаду директорки одного з ліцеїв, добровільно пішла на співпрацю з росіянами.

Зокрема, зрадниця повідомляла вчителям про роботу "за новими стандартами". Крім того, вона влаштовувала підлеглим курси підвищення кваліфікації: йшлося також про "тонкощі навчання російською програмою", які вчителі опановували в російському Курську.

"Колаборантка забезпечувала вилучення з бібліотеки українських підручників, натомість отримала книги для навчання, видані державою-агресоркою", - розповіли в прокуратурі.

Нагадаємо, раніше викрили колаборантку, яка під час окупації Куп'янщини добровільно обійняла посаду "в. о. помічника начальника управління (сільський) Великобурлуцького територіального управління" у псевдоадміністрації. Жінка також збирала для окупантів дані місцевих жителів. Зараз вона ховається від правоохоронців, і її оголосили в розшук.

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