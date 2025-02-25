Фото: СБУ

Предательницу Донецкой области приговорили к 15 годам заключения. Выяснилось, что она передавала россиянам данные ВСУ по Покровскому направлению.

Об этом сообщает СБУ, передает RegioNews.

15 лет заключения получила женщина, которая "сливала" россиянам позиции украинских защитников в Донецкой области. Известно, что это 33-летняя работница дома культуры в Новогродовке. Она передавала врагу данные о позициях Сил обороны на Покровском направлении.

По данным правоохранителей, россиян больше всего интересовали геолокации украинских блокпостов и артиллерийских позиций. Для сбора разведданных предательница объездила сотни километров в районах Курахово, Мирнограда, Новогродовки, Селидового и Михайловки.

Известно, что ее завербовали из-за соцсетей. Женщина публиковала антиукраинские комментарии. После этого с ней связался представитель российской ФСБ и предложил сотрудничество в обмен на привилегии. В частности, обошел ей "захват региона".

Напомним, ранее СБУ разоблачила агента РФ среди операторов беспилотников. Выяснилось, что 37-летний мужчина с помощью дронов корректировал удары РФ в Хмельницкой области. Он использовал скрытую миникамеры с функцией удаленного доступа для ФСБ.