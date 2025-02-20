Россияне обстреляли сортировочный центр и грузовик "Укрпочты"
В четверг, 20 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Захватчики повредили сортировочный центр "Укрпочты", а ранее попали в грузовик оператора в городке Станислав.
Об этом сообщил в Telegram генеральный директор компании Игорь Смилянский.
По его словам, автомобиль полностью сгорел, водитель получил тяжелые ранения.
"Благодаря действиям ребят из ВСУ и начальника нашего отделения его жизнь удалось спасти. Несмотря на то, что мы часами ждали возможности его эвакуировать, вражеские дроны висели над местом поражения", - отметил Смелянский.
Глава компании добавил, что "Укрпочта" свяжется со всеми клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате попаданий, и компенсирует потери.
Работу сортировочного центра пообещали восстановить как можно скорее.
Как известно, поздно вечером в среду, 19 февраля, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на многоэтажку в Херсоне. А также массированно атаковали дронами Одессу.
Напомним, в ночь на 20 февраля россияне запустили по Украине 14 ракет и более 160 беспилотных летательных аппаратов.