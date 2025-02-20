Россияне обстреляли сортировочный центр и грузовик "Укрпочты"

фото: Telegram/Игорь Смелянский

В четверг, 20 февраля, российские оккупанты снова обстреляли Херсон. Захватчики повредили сортировочный центр "Укрпочты", а ранее попали в грузовик оператора в городке Станислав.

Об этом сообщил в Telegram генеральный директор компании Игорь Смилянский.

По его словам, автомобиль полностью сгорел, водитель получил тяжелые ранения.

"Благодаря действиям ребят из ВСУ и начальника нашего отделения его жизнь удалось спасти. Несмотря на то, что мы часами ждали возможности его эвакуировать, вражеские дроны висели над местом поражения", - отметил Смелянский.

Глава компании добавил, что "Укрпочта" свяжется со всеми клиентами, чьи посылки были уничтожены в результате попаданий, и компенсирует потери.

Работу сортировочного центра пообещали восстановить как можно скорее.

Как известно, поздно вечером в среду, 19 февраля, россияне сбросили управляемую авиационную бомбу на многоэтажку в Херсоне. А также массированно атаковали дронами Одессу.

Напомним, в ночь на 20 февраля россияне запустили по Украине 14 ракет и более 160 беспилотных летательных аппаратов.