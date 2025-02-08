Фото: Нацполиция

Накануне в сети распространялось видео, где подростки несли труп собаки. Правоохранители разыскали этих несовершеннолетних, которые жестоко убили животное

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Полицейские выяснили, что на видео с трупом собаки находились жители Запорожья. Это подростки в возрасте от 14 до 16 лет. Правоохранители осмотрели место происшествия, а в частности – тело мертвого животного.

"Сведения по этому факту внесены в Единый реестр досудебных расследований. Правовая квалификация ч. 3, 4 ст. 299 (Жестокое обращение с животными) УК Украины. Процессуальное руководство осуществляет Вознесеновская окружная прокуратура", - сообщили правоохранители.

Напомним, что об этом стало известно 7 февраля. В сети стали распространять информацию о том, что в заброшенном здании на территории Александровского района подростки убили собаку . При этом сообщалось, что дети даже хотели сфотографироваться с трупом.