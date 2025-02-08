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Полиция разоблачила преступников, требовавших с людей погашения несуществующих людей. Своих жертв они запугивали, угрожали и избивали

Об этом сообщает Полиция Запорожской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что 34-летний запорожец организовал преступную группировку. К нему присоединились пять мужчин спортивного телосложения с криминальным опытом. Вместе они искали жертв, отслеживали их, а также – угрожая физической расправой, требовали несуществующие долги, завладевали деньгами и имуществом.

Известно, что в конце 2023 г. они требовали с мужа погашения долга в размере 4 000 долларов (самого долга не существовало). Применяя угрозы, побои и пытки, они отобрали у потерпевшего документы и автомобиль.

"Давление на мужчину продолжалось до апреля 2024 года, пока оно не обратилось к полицейским, задокументировавшим эти противоправные действия фигурантов", - рассказали правоохранители.

Впоследствии по подозрению в похищении человека полиция задержала всех шестерых злоумышленников. Тогда они уже требовали у местного криптовалютника 600 000 гривен, и для "мотивации" похитили его с братом, избили и ворвались в дом сожительницы одного из них, откуда вынесли имущества более чем на 157 000 гривен.

Напомним, ранее на Днепропетровщине разоблачили криминальные авторитеты. По данным следствия, подозреваемые контролировали уголовные процессы в СИЗО Днепра и Кривого Рога. Среди них были "правая рука" так называемого "вора в законе", а также "смотрящий за Кривым Рогом. Они устраивали встречи в СИЗО, разрешали конфликты. В частности, разоблачили обращение к "ворам в законе" - гражданам РФ.