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Продавец магазина предложил пенсионерке помощь. Однако в результате он похитил ее деньги

Об этом сообщает Полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Это произошло в Салтовском районе. Сотрудник одного из магазинов мобильной связи предложил помощь пенсионерке с настройкой мобильного телефона. Таким образом, он получил доступ к банковскому счету 84-летней женщины. Злоумышленник воспользовался этим и перевел 20 тысяч гривен на другой счет.

Правоохранители задержали 21-летнего злоумышленника. Ему объявили подозрение по статье за воровство. Теперь ему грозит до 8 лет лишения свободы.

Напомним, ранее в Харьковской области задержали мужчину, который обокрал водителя. Известно, что мужчина разбивал окна автомобилей и угонял имущество водителей. Его подозревают в не менее пяти подобных преступлениях.

Также сообщалось, что в Киеве школьницу ограбили прямо на остановке транспорта. Мужчина увидел, что она положила телефон в карман, и воспользовался этим: когда 15-летняя девочка отвлеклась, он вытащил гаджет из ее кармана.