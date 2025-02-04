Ракетный удар по Изюму: пострадали более 40 человек, спасательную операцию завершили

фото: Харьковская ОВА

Из-за ракетных обстрелов Изюма на Харьковщине пострадали более 40 человек, пятеро гражданских погибли. Поисково-спасательная операция завершена

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

По его словам, людей под завалами нет. В результате обстрела повреждены 170 квартир, в которых выбиты окна.

"Более 40 человек обратились за медицинской помощью, 24 человека госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. Среди пострадавших мальчик 6 лет и девушка 16 лет. Состояние — среднее", — говорится в сообщении.

В прессцентре ГСЧС Украины добавили, что в Изюме пострадали 43 человека.

Напомним, днем 4 февраля в городе Изюм Харьковской области раздался взрыв. Оккупанты атаковали город баллистической ракетой. Частично разрушены административные здания и пятиэтажное здание.

Сообщалось о 38 раненых и пяти погибших.