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04 февраля 2025, 12:26

Россияне ударили баллистикой по центру Изюма: много погибших и раненых

04 февраля 2025, 12:26
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фото: иллюстративный
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Оккупанты продолжают атаковать Украину баллистикой. Днем 4 февраля в городе Изюм Харьковской области раздался взрыв

Как передает RegioNews, об этом сообщил глава областной военной администрации Олег Синегубов.

"Вражеский удар по Изюму. По предварительным данным, оккупанты применили баллистическую ракету. Четыре человека погибли", - говорится в сообщении.

По его словам, враг ударил по центральной части города. Впоследствии глава ОВА добавил, что количество пострадавших увеличилось до 20 человек.

Известно, что частично разрушены административные здания, поврежден жилой пятиэтажный дом. На месте происшествия работают спасатели, экстренная медицинская помощь, кинологическая служба.

Напомним, за прошедшие сутки, 3 февраля, российские оккупанты обстреляли 30 населенных пунктов Херсонской области. В результате обстрелов погиб один человек, еще 9 ранены.

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