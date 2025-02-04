Фото: Харьковская ОВА

Количество обратившихся к медикам будет расти. Ведь даже постройки, которые были рядом с местом удара, пострадали, и люди получили порезы стеклом

Об этом сообщает глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате атаки врага в Изюме возросло количество пострадавших. Ранения получили 38 человек. Среди них – три ребенка, в частности девочка 15 лет. Семь человек госпитализированы.

Погибли 5 человек.

"Сейчас производим поквартирный обход: определяем, кому нужно временное жилье для расселения, кому зашивать окна. Готовим строительные материалы для работы", - отметил Олег Синегубов.

Напомним, днем 4 февраля в городе Изюм Харьковской области раздался взрыв. Оккупанты атаковали город баллистической ракетой. Частично разрушены административные здания и пятиэтажное здание.