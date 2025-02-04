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04 февраля 2025, 10:07

Ночью россияне запустила 65 дронов по Украине: сколько целей сбила ПВО

04 февраля 2025, 10:07
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иллюстративное фото из открытых источников
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В ночь на 4 февраля Российская Федерация запустила по территории Украины 65 ударных дронов и беспилотников других типов. Силы ПВО смогли уничтожить 37 беспилотников

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Так, русская армия запустила дроны по трем направлениям: Орел, Курск, Брянск.

По состоянию на 09:00 подтверждено избиение 37 ударных дронов типа Shahed и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях.

Еще 28 вражеских беспилотников-имитаторов – локационно потеряны (без негативных последствий).

Как известно, в эту ночь сигнал воздушной тревоги объявлялся в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской и Полтавской областях, а также в части Черкасской области.

Напомним, в результате атаки в столице повреждены окна в нескольких учебных заведениях, в амбулатории и хозяйственных постройках

Также мы сообщали, что российская армия массированно атаковала Черкасскую область ударными БПЛА. Возникли пожары на трех предприятиях. А на Днепропетровщине в результате российских обстрелов повреждено промышленное предприятие .

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