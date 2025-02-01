В Полтаве из-под завалов достали тело женщины и еще живого мужчины

фото: ГСЧС

Сегодня утром россияне попали в многоэтажку в Полтаве. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы. Из-под завалов достали тело женщины и еще живого мужчины

Об этом сообщил Телеграмм-канал "Типичная Полтавщина", передает RegioNews.

По официальным данным, количество погибших в результате ракетного удара по дому в Полтаве возросло до 4 человек. Пострадали 13 человек, среди которых 3 детей.

Чрезвычайники спасли 22 человека. Сумел спастись и полтавчанин Владислав Лещенко. Муж рассказал, что во время тревоги спустился в укрытие. Он жил на 4 этаже. Сейчас квартиры уже нет.

Как известно, российские террористы атаковали Украину крылатыми и баллистическими ракетами.

Напомним, утром в Полтаве россияне попали в жилой дом.