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04 лютого 2025, 14:37

Серед поранених – три дитини: в Ізюмі зросла кількість загиблих та постраждалих

04 лютого 2025, 14:37
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Фото: Харківська ОВА
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Кількість тих, хто звернувся до медиків, буде зростати. Адже навіть будівлі, які були поруч з місцем удару, постраждали, і люди отримали порізи склом

Про це повідомляє голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Внаслідок атаки ворога в Ізюмі зросла кількість постраждалих. Поранення дістали 38 людей. Серед них – три дитини, зокрема дівчинка 15 років. Семеро людей госпіталізовані.

Загинули 5 людей.

"Зараз проводимо поквартирний обхід: визначаємо, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна. Готуємо будівельні матеріали для роботи", - зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, вдень 4 лютого у місті Ізюм Харківської області пролунав вибух. Окупанти атакували місто балістичною ракетою. Частково зруйновані адміністративні будинки та пʼятиповерховий будинок.

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