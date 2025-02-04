Серед поранених – три дитини: в Ізюмі зросла кількість загиблих та постраждалих
Кількість тих, хто звернувся до медиків, буде зростати. Адже навіть будівлі, які були поруч з місцем удару, постраждали, і люди отримали порізи склом
Про це повідомляє голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Внаслідок атаки ворога в Ізюмі зросла кількість постраждалих. Поранення дістали 38 людей. Серед них – три дитини, зокрема дівчинка 15 років. Семеро людей госпіталізовані.
Загинули 5 людей.
"Зараз проводимо поквартирний обхід: визначаємо, кому потрібно тимчасове житло для розселення, кому зашивати вікна. Готуємо будівельні матеріали для роботи", - зазначив Олег Синєгубов.
Нагадаємо, вдень 4 лютого у місті Ізюм Харківської області пролунав вибух. Окупанти атакували місто балістичною ракетою. Частково зруйновані адміністративні будинки та пʼятиповерховий будинок.