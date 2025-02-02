В Херсоне россияне атаковали автобус, среди пострадавших есть дети

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В результате российского удара с беспилотника по автобусу в Херсоне пострадали пять человек

Об этом в Телеграмме сообщил начальник Херсонской ОВ Александр Прокудин, передает RegioNews.

Отмечается, что среди пострадавших есть дети.

"Россияне атаковали из БпЛА "маршрутку" в Херсоне. Пока известно о пяти пострадавших, среди которых двое детей. У 12-летнего мальчика, 13-летней девочки и трех женщин, 38, 52 и 54 года, диагностировали взрывные и черепно-мозговые травмы, а также контузии", – говорится в сообщении.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения. Медики оказывают им необходимую помощь.

Напомним, в Полтаве выросло количество погибших и пострадавших после ракетного удара РФ 1 февраля. По состоянию на 14:00 воскресенья, 2 февраля, известно о 14 погибших, из них 2 ребенка.