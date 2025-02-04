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04 февраля 2025, 12:17

В Харькове работник ТЦК записал авто стоимостью более 3 миллионов на тещу

04 февраля 2025, 12:17
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фото: иллюстративный
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САП заявила иск о признании необоснованными активов более чем на 3 млн грн, принадлежащих семье бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба прокуратуры.

"Прокурор САП в Высший антикоррупционный суд заявил иск о признании необоснованными активов на сумму 3,4 млн грн и их взыскании в доход государства, формально принадлежащих родственнику, но фактически используемых семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова", - говорится в сообщении .

Правоохранители установили, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находятся два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3 423 000 грн. Транспортные средства были приобретены в 2022-2023 годах. Выяснилось, что фактически указанными автомобилями пользовалось чиновник и его близкие.

Напомним, ТЦК не будут штрафовать лиц, не успевших пройти ВЛК до 5 февраля. Об этом сообщил нардеп Федиенко.

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