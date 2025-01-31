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31 января 2025, 15:50

Россияне снова атаковали Купянск: оккупанты попали по частному сектору

31 января 2025, 15:50
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Фото: прокуратура
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Враг ударил по жилому сектору

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

Около 9:30, 31 января, российские оккупанты атаковали Купянск. Враг попал по частному сектору. Острую реакцию на стресс испытали двое местных жителей: это 46-летний мужчина и женщина 84 лет.

Также сообщалось, что территория дома сильно повреждена в результате вражеской атаки. В частности, удар окупантов полностью уничтожил или значительно повредил дворовые сооружения.

"Предварительно установлено, что для удара российская армия использовала БПЛА "Молния", - сообщили украинские правоохранители.

Напомним, в ночь на 30 января российские кафиры ударили по многоэтажке в Сумах. Почти весь день спецслужбы разбирали завалы и спасали людей. Впоследствии стало известно, что в результате очередного террористического акта россиян 9 человек погибли, а еще 13 жителей получили ранения.

Также сообщалось, что в сети показали новые кадры из Авдеевки (Донецкая область). Город под оккупацией уже не напоминает то, что было там раньше. На кадрах можно увидеть выжженную землю и разрушенные жилые дома.

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