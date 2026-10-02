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02 октября 2026, 15:11

Вода исчезает из рек: на западе Украины объявили III уровень опасности

02 октября 2026, 15:11
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Иллюстративное фото: из открытых источников
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В течение первой половины октября на реках Запада Украины будет содержаться критическое маловодие. На отдельных участках малых рек возможно полное прекращение стока

Об этом сообщил Украинский гидрометеорологический центр, передает RegioNews.

По прогнозу гидрологов, с 1 по 15 октября уровни воды будут снижаться в восьми областях. Речь идет о бассейнах Днестра, Припяти, Сяне, Западном Буге и Тисе.

Снижение уровней воды прогнозируется во Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Волынской, Ровенской, Житомирской и Закарпатской областях.

На большинстве рек ожидается дальнейшее уменьшение водности критериев маловодия и ниже. На отдельных участках малых рек сток может полностью прекратиться.

По данным гидрологов, уровни воды местами могут опуститься до самых низких значений за весь период наблюдений или даже ниже их.

Из-за опасного снижения уровней воды объявлен III уровень опасности –коричневый.

Напомним, летом в Днепре в Киеве наблюдали зеленоватую окраску воды и появление пены у берегов. В КГГА объяснили, что это может быть связано с активным размножением микроскопических водорослей и цианобактерий – явлением, известным как цветение воды.

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