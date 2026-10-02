На Прикарпатье женщина избила сожителя шваброй: что решил суд

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Тлумачский районный суд признал виновной местную жительницу, которая во время ссоры из-за ревности дважды ударила сожителя деревянной рукояткой швабры по голове. Женщина получила 80 часов общественных работ

Об этом пишут местные СМИ, передает RegioNews.

Инцидент произошел 4 сентября около 18.00 в доме, где пара проживает вместе около пяти лет. Во время конфликта женщина схватила деревянный черенок швабры и дважды ударила мужчину по голове.

Медики зафиксировали у пострадавшего ссадины и рану в темном участке головы.

Суд квалифицировал действия женщины как домашнее насилие и умышленное нанесение легких телесных повреждений, повлекших кратковременное расстройство здоровья. Обстоятельством, отягчающим наказание, суд признал насилие в отношении члена семьи.

Обвиняемая полностью признала вину, раскаялась и способствовала следствию. Дело было рассмотрено по упрощенной процедуре, без проведения полноценного судебного заседания.

Суд учел, что женщина раньше не была судима и не работает. В итоге ему назначили 80 часов общественных работ.

Напомним, в Иршаве в Закарпатье правоохранители задержали 43-летнего мужчину по подозрению в убийстве 55-летней сожительницы. Подозреваемый был задержан и помещен в изолятор временного содержания. Мужчина является военнослужащим, самовольно покинувшим воинскую часть.