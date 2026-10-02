В Киеве пьяный водитель влетел в парковку: ему грозит тюрьма

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В Киеве будут судить водителя Maserati. Он в пьяном виде устроил ДТП в Печерском районе

Об этом сообщает полиция Киева, передает RegioNews.

Авария произошла в мае этого года. Тогда патрульные остановили Maserati за нарушение ПДД. Однако водитель отказался от проверки и просто уехал от полиции.

После этого он ехал на слишком большой скорости и не справился с управлением. У Ботанического сада им. Гришка он столкнулся с тремя припаркованными машинами.

"В результате удара телесные повреждения получил 47-летний мужчина, находившийся в салоне KIA. Пострадавший получил переломы ребер, позвоночника и тяжелую травму головы", - говорят в полиции.

Теперь водителю грозит до восьми лет лишения свободы.

Напомним, ранее на Закарпатье грузовик влетел в четыре авто возле КПП. От полученных травм на месте аварии погиб 55-летний водитель ВАЗа. Еще два человека пострадали.