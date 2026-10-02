Заказчиков убийства Фарион до сих пор не установили: в Нацполиции рассказали детали дела

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Пока правоохранители не установили заказчиков убийства языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион

Об этом в телеэфире сообщил заместитель главы Национальной полиции Андрей Небытов, передает RegioNews.

По его словам, последние два года по делу совместно работали Нацполиция, прокуратура и СБУ. В то же время, заказчиков, возможных соучастников или последователей преступления правоохранители не установили.

"Как и установил суд, Зинченко действовал по своему усмотрению, по личным убеждениям и, в том числе, в связи с неприязненным отношением к общественной деятельности Фарион", – сказал Небытов.

Он отметил, что следователи провели значительный объем работы: провели 92 экспертизы и допросили более 1500 человек. Также правоохранители обработали сотни камер видеонаблюдения, десятки гигабайтов информации и обследовали несколько десятков гектаров территории.

Небитов рассказал и о доказательствах, которые помогли установить причастность Вячеслава Зинченко к убийству. Среди них – одежда, шляпа и очки, которые он приобрел в Днепре, а затем получил во Львове.

По словам заместителя главы Нацполиции, портретоведческая экспертиза подтвердила, что человек, которого свидетели видели возле дома Фарион и следивший за ним, был Зинченко.

Кроме того, на скамейке и кресле, которыми пользовался нападающий, эксперты обнаружили ДНК Зинченко.

Еще одним доказательством Небытов назвал установленный маршрут движения подозреваемого – от съемной квартиры во Львове до места совершения преступления.

Напомним, 1 октября суд признал Вячеслава Зинченко виновным в убийстве языковеда и общественного деятеля Ирины Фарион и назначил ему наказание – пожизненное лишение свободы.

Трагедия произошла 19 июля 2024, около 19:20, у дома Фарион на улице Масарика во Львове. Злоумышленник произвел один выстрел в голову жертвы и скрылся. Пострадавшую доставили в больницу, но спасти ее не удалось – она умерла от полученного ранения.