Украина получила €2,9 млрд от ЕС: что известно о новом транше
Украина получила 2,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility
Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .
Поступление является частью уже предусмотренного финансирования. Средства удалось получить после выполнения Украиной 10 индикаторов в течение первого и второго кварталов 2026, а также предыдущих периодов. Они относятся, в частности, к банковскому сектору, энергетике, аграрной политике и транспорту. Три индикатора Украина выполнила досрочно.
Отмечается, что в условиях сложной финансовой ситуации эти средства должны помочь обеспечить ключевые расходы государства и направлять больше собственных ресурсов на оборону.
"Потребность в финансировании до сих пор остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", – подчеркнул Корецкий.
Он поблагодарил Европейский Союз и его государства-члены за поддержку.
Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Также ЕС готовит новую программу совместных оборонных проектов с Киевом.