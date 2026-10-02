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02 октября 2026, 14:26

Украина получила €2,9 млрд от ЕС: что известно о новом транше

02 октября 2026, 14:26
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Фото: EP
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Украина получила 2,9 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility

Об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий, передает RegioNews .

Поступление является частью уже предусмотренного финансирования. Средства удалось получить после выполнения Украиной 10 индикаторов в течение первого и второго кварталов 2026, а также предыдущих периодов. Они относятся, в частности, к банковскому сектору, энергетике, аграрной политике и транспорту. Три индикатора Украина выполнила досрочно.

Отмечается, что в условиях сложной финансовой ситуации эти средства должны помочь обеспечить ключевые расходы государства и направлять больше собственных ресурсов на оборону.

"Потребность в финансировании до сих пор остается критической. Мы максимально ускоряем принятие всех правительственных решений. Также работаем с парламентом, чтобы как можно быстрее принять необходимые законопроекты", – подчеркнул Корецкий.

Он поблагодарил Европейский Союз и его государства-члены за поддержку.

Напомним, ранее сообщалось, что Европейский Союз выделит Украине дополнительные 3,3 млрд евро на закупку ракет и беспилотников. Также ЕС готовит новую программу совместных оборонных проектов с Киевом.

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