Враг атаковал Николаев: поврежден порт и гражданская инфраструктура, есть пострадавшие
Днем 2 октября российские войска атаковали Николаев ракетами и ударными БПЛА
Об этом сообщил городской голова Александр Сенкевич, передает RegioNews.
В результате обстрела пострадали трое мужчин, их госпитализировали.
Атака повредила объекты портовой и гражданской инфраструктуры: административные, производственные и складские помещения, офисное здание, гостинично-ресторанный комплекс и СТО.
Городские службы обследуют близлежащий жилищный сектор для ликвидации последствий.
Напомним, в Лубенском районе Полтавщины вражеский беспилотник попал в энергообъект. Без света осталось около 6 тысяч потребителей.
01 октября 2026
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Первыми пострадали аграрии, дальше пошли АЗС и логистические центры, Дата-группы и интернет-провайдеры, а также производители лекарств, текстиля, поставщики спортивного инвентаря
28 сентября 2026
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
За последние годы в Украине значительно сократилось количество врачей и медсестер. Медиков не удовлетворяет растущая нагрузка и низкие зарплаты, которые у большинства не менялись с 2023 года. В то же ...
07 сентября 2026
Кофе под КАБы, или тревоги нон-стоп. Чему Киев может поучиться у Сум
Как выживает город на северо-востоке страны и планирует защищать укрытия от осквернителей
04 сентября 2026
Пустые полки: насколько серьезно возникновение продовольственного кризиса в Украине
Разрушения логистических центров провоцирует подорожание продовольственных товаров на 10-15%. Впрочем, массовые обстрелы – лишь один из факторов, угрожающий продовольственной безопасности страны
В Киеве адвокат за 15 000 долларов обещал фиктивное трудоустройство и бронирование от мобилизации
02 октября 2026, 14:32Украина получила €2,9 млрд от ЕС: что известно о новом транше
02 октября 2026, 14:26В Киеве пьяный водитель влетел в парковку: ему грозит тюрьма
02 октября 2026, 14:15Заказчиков убийства Фарион до сих пор не установили: в Нацполиции рассказали детали дела
02 октября 2026, 13:58На Львовщине мужчина создал "Антиполицай" и "сливал" ТЦК
02 октября 2026, 13:55В Ужгороде двое мужчин устроили стрельбу в парке Ужгорода и пытались скрыться на Tesla
02 октября 2026, 13:43На Хмельнитчине мужчину посадили из-за рюмки
02 октября 2026, 13:35Когда мир выбирает комфортную ложь: почему Украине пора менять правила игры
02 октября 2026, 13:30НПЗ, аэродромы и склад боеприпасов: Зеленский рассказал об ударах по РФ
02 октября 2026, 13:21
27 апреля 2026
Пограничники показали уничтожение вражеской техники и ликвидацию группы оккупантов
20 апреля 2026
Пограничники показали, как уничтожили девять российских "Молний" на Харьковщине
07 августа 2025
Бойцы "Феникса" ликвидировали пехоту и бронетехнику врага в Донецкой области
Восстановить нельзя закрыть: как в условиях войны выживают уничтоженные предприятия
Вместо украинских медиков – мигранты. Что сегодня происходит в отечественной медицине
Все блоги »