Фото: ТРИБУН

Фото поделилось издание ТРИБУН, передает RegioNews.

Многоэтажные дома Авдеевки сейчас уничтожены из-за обстрелов и авиаударов россиян. После начала полномасштабной войны город постоянно находился под обстрелами. 17 февраля из-за значительного преимущества сил оккупанта и угрозы окружения ВСУ были вынуждены покинуть Авдеевку.

Город претерпел существенные разрушения. Глава террористического формирования Денис Пушилин заявлял, что в Авдеевке осталось 19 многоэтажек, в которых можно жить. Вот только до российской оккупации там было 147 таких домов.

При этом ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне демонстрируют показательную "заботу" о жителях. Россияне сделали ремонты в квартирах, которые они сами разрушили обстрелами. Вот только теперь местные жители вынуждены переделывать все самостоятельно, потому что после "обновления" россиян жилье непригодно для жизни.