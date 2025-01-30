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30 января 2025, 21:28

Выжженная земля: появились новые фото оккупированной Авдеевки

30 января 2025, 21:28
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Фото: ТРИБУН
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От города практически ничего не осталось

Фото поделилось издание ТРИБУН, передает RegioNews.

Многоэтажные дома Авдеевки сейчас уничтожены из-за обстрелов и авиаударов россиян. После начала полномасштабной войны город постоянно находился под обстрелами. 17 февраля из-за значительного преимущества сил оккупанта и угрозы окружения ВСУ были вынуждены покинуть Авдеевку.

Город претерпел существенные разрушения. Глава террористического формирования Денис Пушилин заявлял, что в Авдеевке осталось 19 многоэтажек, в которых можно жить. Вот только до российской оккупации там было 147 таких домов.

При этом ранее сообщалось, что в оккупированном Мариуполе россияне демонстрируют показательную "заботу" о жителях. Россияне сделали ремонты в квартирах, которые они сами разрушили обстрелами. Вот только теперь местные жители вынуждены переделывать все самостоятельно, потому что после "обновления" россиян жилье непригодно для жизни.

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