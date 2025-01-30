фото: ГСЧС

Аварийно-спасательные работы в месте удара русского дрона по многоэтажке в Сумах завершены

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Сумскую областную военную администрацию.

Под вечер стало известно еще об одной жертве. Следовательно, в результате вражеской атаки погибли 9 человек и 13 пострадали.

Напомним, в Сумах в ночь на 30 января российский беспилотник попал в многоэтажку . Ранее сообщалось о восьми погибших в результате обстрела.

Среди пострадавших – 8-летняя девочка.

Известно, что в результате удара дрона разрушений получили две многоэтажки. Повреждены по меньшей мере 23 автомобиля.