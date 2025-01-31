В Черкассах обломки "шахеда" упали на многоэтажку: возник пожар

иллюстративное фото: ГСЧС Украины в Черкасской области

Ночью в Черкасской области по враждебным БпЛА активно работали подразделения ПВО. Обломки одного из "шахедов" упали на многоэтажку в Черкассах

Об этом сообщил глава Черкасской ОВА Игорь Табурец, передает RegioNews.

По предварительным данным, в Черкассах обломки "шахеда" повредили балкон в одной из квартир многоэтажки. На месте "прилета" возник пожар, который уже был ликвидирован. Правоохранители изъяли обломки БпЛА и боевую часть.

"К счастью, с жителями все в порядке — в помощи медиков не нуждались", — говорится в сообщении.

Игорь Табурец добавил, что ПВО Черкасской области уничтожило шесть российских БпЛА.

Напомним, в Сумской области зенитчики уничтожили пять российских "шахедов".