Фото: прокуратура

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура, передає RegioNews.

Близько 9:30, 31 січня, російські окупанти атакували Купʼянськ. Ворог поцілив по приватному сектору. Гострої реакції на стрес зазнали двоє місцевих жителів: це 46-річний чоловік та жінка 84 років.

Також повідомляли, що територія будинку сильно пошкоджена внаслідок ворожої атаки. Зокрема, удар окупантів повністю знищив або значно пошкодив надвірні споруди.

"Попередньо встановлено, що для удару російська армія використала БпЛА "Молния", - повідомили українські правоохоронці.

Нагадаємо, в ніч на 30 січня російські окупанти вдарили по багатоповерхівці в Сумах. Майже весь день спецслужби розбирали завали і рятували людей. Згодом стало відомо, що внаслідок чергового терористичного акту росіян 9 людей загинуло, а ще 13 жителів дістали поранення.

Також повідомлялося, що в мережі показали нові кадри з Авдіївки (Донецька область). Місто під окупацією вже не нагадує те, що було там раніше. На кадрах можна побачити випалену землю та зруйновані житлові будинки.