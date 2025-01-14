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14 января 2025, 09:57

Оккупанты убили жителя Харьковщины, который вышел на улицу покормить собаку

14 января 2025, 09:57
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иллюстративное фото: Нацполиция
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Сегодня утром, 14 января, российские военные ударили по поселку Казачья Лопань Харьковского района. Захватчики убили гражданского

Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.

"Сегодня около 8:00 российские оккупанты нанесли очередной удар по Казачьей Лопани, убив 52-летнего местного жителя, который вышел из дома во двор покормить свою собаку. Искренне сочувствую родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

В результате обстрела поврежден газопровод, который пытаются восстановить специалисты.

Напомним, 13 января оккупационные войска РФ атаковали ударным беспилотником город Чугуев Харьковской области. В результате взрыва "шахеда" поврежден жилой многоэтажный дом, пострадал годовалый ребенок.

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