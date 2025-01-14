Оккупанты убили жителя Харьковщины, который вышел на улицу покормить собаку
Сегодня утром, 14 января, российские военные ударили по поселку Казачья Лопань Харьковского района. Захватчики убили гражданского
Об этом сообщил глава Дергачевской ГВА Вячеслав Задоренко, передает RegioNews.
"Сегодня около 8:00 российские оккупанты нанесли очередной удар по Казачьей Лопани, убив 52-летнего местного жителя, который вышел из дома во двор покормить свою собаку. Искренне сочувствую родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.
В результате обстрела поврежден газопровод, который пытаются восстановить специалисты.
Напомним, 13 января оккупационные войска РФ атаковали ударным беспилотником город Чугуев Харьковской области. В результате взрыва "шахеда" поврежден жилой многоэтажный дом, пострадал годовалый ребенок.
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