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19 января 2025, 00:05

Житель Харьковщины много лет насиловал свою 7-летнюю приемную дочь: ему грозит пожизненное

19 января 2025, 00:05
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В Харьковской области 37-летний житель Лозовского района на протяжении восьми лет насиловал свою несовершеннолетнюю приемную дочь. Фигуранту грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт.

По данным следствия, злоумышленник с 2016 года изнасиловал свою приемную дочь. К моменту начала совершения преступления девочке было семь лет. Мужчина насиловал ребенка, когда оставался с дочерью наедине. После он приказывал девочке никому не рассказывать о совершенных им преступлениях.

"Противоправные действия насильник совершал до августа 2024 года, пока правоохранители не разоблачили его", – говорится в сообщении.

На суд насильник ожидает под стражей. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей.

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