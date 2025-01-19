Житель Харьковщины много лет насиловал свою 7-летнюю приемную дочь: ему грозит пожизненное

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В Харьковской области 37-летний житель Лозовского района на протяжении восьми лет насиловал свою несовершеннолетнюю приемную дочь. Фигуранту грозит пожизненное заключение

Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает RegioNews.

Прокуроры направили в суд обвинительный акт.

По данным следствия, злоумышленник с 2016 года изнасиловал свою приемную дочь. К моменту начала совершения преступления девочке было семь лет. Мужчина насиловал ребенка, когда оставался с дочерью наедине. После он приказывал девочке никому не рассказывать о совершенных им преступлениях.

"Противоправные действия насильник совершал до августа 2024 года, пока правоохранители не разоблачили его", – говорится в сообщении.

На суд насильник ожидает под стражей. Фигуранту грозит пожизненное лишение свободы.

Напомним, ранее в Закарпатье осудили мужчину, который на протяжении семи лет насиловал своих дочерей.